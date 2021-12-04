Валентина Ковальська та Андрій Ткачук стали найкращими легкоатлетами листопада в Україні

Валентину Ковальську т Андрія Ткачука визнали найкращими легкоатлети листопада в Україні. Таке звання їм принесли перемоги на чемпіонаті світу з 48-годинного бігу на біговій доріжці з найвищими світовими досягненнями в історії. Ткачук за дві доби подолав 410 км, а Ковальська – 339 км.

Ткачука визнали найкращим легкоатлетом місяця вдруге за рік. Вперше це сталося в липні.

Нагадаємо, що голосування відбувалося в трьох категоріях – серед експертів (Рада ФЛАУ), вболівальників і представників ЗМІ. Голоси кожної категорії враховувалися як третина від усіх голосів.

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Український спортсмен Назар Коваленко, якого влітку цього року відсторонили від участі на Олімпійських іграх-2020 у Токіо, переміг на міжнародному турнірі зі спортивної ходьби.

Про це Назар Коваленко повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Раніше спортивний арбітражний суд не дав можливість легкоатлету виступити на спортивних змаганнях у рамках Олімпіади-2020.

Джерело: ФЛАУ