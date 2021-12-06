На батьківщині наступного суперника українського боксера Василя Ломаченка ганця Річарда Коммі закликали мешканців країни помолитися за перемогу свого співвітчизника.

З таким зверненням виступила Боксерська асоціація Гани. У ньому йдеться, що на батьківщині ганця на прізвисько Термінатор з оптимізмом дивляться на майбутній бій.

Зазначається, що перемога Річарда Коммі дозволить йому “стати на крок ближче до титулу дворазового чемпіона світу”.

— Посланням доброї волі Ганська боксерська асоціація бажає надихнути всіх ганців, особливо боксерську спільноту, згадати Річарда Коммі у своїх молитвах, щоб допомогти йому досягти тріумфу у майбутньому поєдинку. Ми знаємо, що ти битимешся всім серцем за нашу Гану і піднімаєш прапор дуже високо, – йдеться у повідомленні.

Гана – країна у західній частині Африки на узбережжі Гвінейського заливу зі столицею Аккрою. Її населення складає 31 млн жителів.

Бой Ломаченко – Коммі відбудеться в ніч із 11 на 12 грудня у Нью-Йорку. На думку букмекерів, беззаперечним фаворитом протистояння є український боксер. Детальніше про прогноз букмекерів на бій Ломаченко – Коммі, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Richard Commey

Фото: Boxing Scene