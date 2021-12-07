Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів, що хоче скористатися паузою у міжнародному календарі для отримання нових знань у клубах топ-чемпіонатів.

За словами фахівця, особливо йому імпонує метод роботи головного тренера італійської Аталанти Джан П’єро Гасперіні.

— Є багато хороших тренерів, світових зірок. Називати якусь людину окремо я не хочу. Наразі мені президент УАФ пообіцяв, що допоможе, щоб я поїхав кудись. Мені подобається робота Джан П’єро Гасперіні в Аталанті. Там, де Руслан Малиновський.

Якщо мені вдасться домовитися з Гасперіні, що він прийме мене, то я поїду на 3-4 дні. Він сказав числа, приблизно кінець січня – початок лютого, там буде перерва, – зізнався Петраков.