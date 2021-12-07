Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів, що хоче скористатися паузою у міжнародному календарі для отримання нових знань у клубах топ-чемпіонатів.
За словами фахівця, особливо йому імпонує метод роботи головного тренера італійської Аталанти Джан П’єро Гасперіні.
— Є багато хороших тренерів, світових зірок. Називати якусь людину окремо я не хочу. Наразі мені президент УАФ пообіцяв, що допоможе, щоб я поїхав кудись. Мені подобається робота Джан П’єро Гасперіні в Аталанті. Там, де Руслан Малиновський.
Якщо мені вдасться домовитися з Гасперіні, що він прийме мене, то я поїду на 3-4 дні. Він сказав числа, приблизно кінець січня – початок лютого, там буде перерва, – зізнався Петраков.
Очільник збірної зауважив, що слід скористатися паузою, щоб подивитися тренувальні заняття та тенденції у футболі, поспілкуватися з іншими футбольними фахівцями.
— Може, поїду до Англії. Може, до Марсело Б’єлса заїду в Лідс Юнайтед, якщо мене приймуть. Там спортивний директор іспанець. Може, до Зінченка та Гвардіоли в Манчестер Сіті. Хочу просто поспілкуватися, переглянути заняття. Потрібно спілкуватися з людьми та йти вперед, – додав він.
26 листопада збірна України дізналася суперника в 1/2 фіналу плей-оф відбору на чемпіонат світу з футболу. Синьо-жовтим належить зіграти з командою Шотландії.
В разі позитивного для українців результату у матчі зі скотами, на них чекає фінальне протистояння у боротьбі за путівку до Катару з кимось із дуету Уельс – Австрія.
Джерело: ПРОФУТБОЛ Digital
Фото: УАФ