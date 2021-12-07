Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Спорт

Петраков розповів про плани пройти стажування в італійській Аталанті

Марія Степанюк редактор стрічки
Олександр Петраков

Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів, що хоче скористатися паузою у міжнародному календарі для отримання нових знань у клубах топ-чемпіонатів.

За словами фахівця, особливо йому імпонує метод роботи головного тренера італійської Аталанти Джан П’єро Гасперіні.

— Є багато хороших тренерів, світових зірок. Називати якусь людину окремо я не хочу. Наразі мені президент УАФ пообіцяв, що допоможе, щоб я поїхав кудись. Мені подобається робота Джан П’єро Гасперіні в Аталанті. Там, де Руслан Малиновський.

Якщо мені вдасться домовитися з Гасперіні, що він прийме мене, то я поїду на 3-4 дні. Він сказав числа, приблизно кінець січня – початок лютого, там буде перерва, – зізнався Петраков.

Очільник збірної зауважив, що слід скористатися паузою, щоб подивитися тренувальні заняття та тенденції у футболі, поспілкуватися з іншими футбольними фахівцями.

— Може, поїду до Англії. Може, до Марсело Б’єлса заїду в Лідс Юнайтед, якщо мене приймуть. Там спортивний директор іспанець. Може, до Зінченка та Гвардіоли в Манчестер Сіті. Хочу просто поспілкуватися, переглянути заняття. Потрібно спілкуватися з людьми та йти вперед, – додав він.

26 листопада збірна України дізналася суперника в 1/2 фіналу плей-оф відбору на чемпіонат світу з футболу. Синьо-жовтим належить зіграти з командою Шотландії.

В разі позитивного для українців результату у матчі зі скотами, на них чекає фінальне протистояння у боротьбі за путівку до Катару з кимось із дуету Уельс – Австрія.

Джерело: ПРОФУТБОЛ Digital

Фото: УАФ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка