Українська тенісистка Козлова вийшла заміж за німецького екс-хокеїста

Українська тенісистка Катерина Козлова, яка наразі посідає 144-те місце у рейтингу WTA, вийшла заміж. Її обранцем став колишній німецький хокеїст, а нині тренер Міхаель Байндль.

Козлова познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком через свого наставника Крістофера Каса. Він запросив 35-річного екс-хокеїста попрацювати з українкою як тренер з фізичної підготовки.

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У пари зав’язалися стосунки у 2020 році. Після весілля Козлова вирішила виступати у WTA-турі під прізвищем чоловіка. Вона є у попередніх заявках турнірів у Мельбурні та Australian Open.

Міхаель завершив 15-річну кар’єру професіонального хокеїста у 34 роки. Наразі Байндль тренує хокейну команду TEV Miesbach, а також грає в теніс, бере участь у матчах на клубному рівні та займається фізичною підготовкою інших спортсменів.

27-річна Козлова нині – сьома ракетка України. Першим номером серед Українок залишається Еліна Світоліна, слідом йдуть Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Дарія Снігур.

Цьогоріч уклала шлюб зі своїм коханим, французьким тенісистом Гаелем Монфісом й Еліна Світоліна. Пара зіграла весілля у швейцарському Ньоні. Щодо Еліни, то вона вирішила продовжити грати на турнірах під своїм прізвищем, але змінила його у соціальній мережі Instagram.

Джерело: Великий теніс України

Фото: Michael Baindl