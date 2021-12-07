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Українська тенісистка Козлова вийшла заміж за німецького екс-хокеїста

Марія Степанюк редактор стрічки
Катерина Козлова і Міхаель Байндль

Українська тенісистка Катерина Козлова, яка наразі посідає 144-те місце у рейтингу WTA, вийшла заміж. Її обранцем став колишній німецький хокеїст, а нині тренер Міхаель Байндль.

Козлова познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком через свого наставника Крістофера Каса. Він запросив 35-річного екс-хокеїста попрацювати з українкою як тренер з фізичної підготовки.

 

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Публикация от Tennishalle Waldering (@tennisanlage_simon_neuert)

У пари зав’язалися стосунки у 2020 році. Після весілля Козлова вирішила виступати у WTA-турі під прізвищем чоловіка. Вона є у попередніх заявках турнірів у Мельбурні та Australian Open.

Міхаель завершив 15-річну кар’єру професіонального хокеїста у 34 роки. Наразі Байндль тренує хокейну команду TEV Miesbach, а також грає в теніс, бере участь у матчах на клубному рівні та займається фізичною підготовкою інших спортсменів.

27-річна Козлова нині – сьома ракетка України. Першим номером серед Українок залишається Еліна Світоліна, слідом йдуть Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Дарія Снігур.

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Цьогоріч уклала шлюб зі своїм коханим, французьким тенісистом Гаелем Монфісом й Еліна Світоліна. Пара зіграла весілля у швейцарському Ньоні. Щодо Еліни, то вона вирішила продовжити грати на турнірах під своїм прізвищем, але змінила його у соціальній мережі Instagram.

Джерело: Великий теніс України

Фото: Michael Baindl

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