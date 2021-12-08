Легендарного бразильського футболіста Пеле знову госпіталізували. Він продовжить лікування у медичному закладі Альберта Ейнштейна в Сан-Паулу після перенесеної операції з видалення пухлини у товстій кишці.

Згідно з прогнозом лікарів, найближчими днями його можуть виписати з лікарні. За словами медиків, його стан стабільний, спортсмен почувається добре.

30 вересня Пеле виписали з лікарні через місяць після того, як його госпіталізували 31 серпня. Згідно з планом, пацієнт мав продовжити хіміотерапію після видалення пухлини 4 вересня.

Через два тижні Пеле повідомив шанувальникам через соцмережу своєї доньки, що операція пройшла успішно, а з ним все добре.

Пеле — бразильський футболіст, який грав за клуби Сантос і Нью-Йорк Космос. Легендарний спортсмен забив 77 голів у складі збірної Бразилії.

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Джерело: Globo