Помер Ігор Гамула – український футбольний фахівець та колишній футболіст. Йому був 61 рік.

— Сьогодні пішов із життя колишній гравець та тренер нашого клубу Ігор Васильович Гамула, – повідомили у прес-службі ФК Ростов.

Про причини смерті поки не повідомляється.

За кар’єру футболіста Гамула виступав за луганську Зорю та херсонський Кристал, також за російські клуби СКА, Ростсільмаш та Атоммаш. У складі СКА у 1981 року став володарем Кубка СРСР.

Свою тренерську кар’єру Гамула розпочав у херсонському Кристалі. Він також очолював російський Чорноморець, латвійські Даугавке та Дінабург, українське Закарпаття та російський Ростов.

Останнім місцем роботи Гамули став клуб Геракліон, який виступає в аматорському чемпіонаті Москви.

Гамула не в останню чергу прославився як вкрай емоційна та експресивна особа. Це часто було помітно під час його виступів перед журналістами.

Джерело: ФК Ростов

Фото: ФК Ростов