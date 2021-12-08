Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон підтвердив, що австралійські чиновники не будуть брати участь у зимових Олімпійських іграх у Пекіні, приєднавшись до США у дипломатичному бойкоті Ігор-2022.

Моррісон сказав журналістам у Сіднеї, що враховуючи погіршення дипломатичних відносин між Австралією та Китаєм, офіційні особи не будуть відвідувати зимові Ігри-2022.

— Але австралійські спортсмени будуть. Австралія – велика спортивна нація, і я дуже розділяю питання спорту та інші політичні проблеми, – сказав він.

Моррісон сказав, що хотів би, щоб давня напруженість між Австралією та Китаєм була розв’язана, але його уряд не має наміру “відступати від сильної позиції, відстоюючи інтереси Австралії”.

Підтверджуючи дипломатичний бойкот, Моррісон сказав, що його причиною стали порушення прав людини в Сіньцзяні, про які Австралія “постійно наголошувала”. Він сказав, що китайський уряд досі не обговорив занепокоєння Австралії питаннями прав людини.

Посольство Китаю в Канберрі звинуватило австралійських політиків у “політичному позерстві” і припустило, як це було у відповідь на бойкот США, що дипломатичних представників не обов’язково запрошувати.

— Успіх Австралії на зимових Олімпійських іграх у Пекіні залежить від виступів австралійських спортсменів, а не від відвідуваності австралійських офіційних осіб і політичних позицій деяких австралійських політиків, – заявили в посольстві.

6 грудня стало відомо, що США оголосили дипломатичний бойкот зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що причинами дипломатичного бойкоту Сполучених Штатів стали геноцид, злочини проти людства в Сіньцзяні та інші порушеннями прав людини.