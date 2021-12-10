Гол українського півзахисника луганської Зорі Єгора Назарини у ворота норвезького Буде-Глімта визнали найкращим у шостому турі групового етапу Ліги конференцій сезону-2021/22.

Назарина забив чемпіону Норвегії сильним ударом зі штрафного. Для 24-річного футболіста цей гол став першим у цьому єврокубковому турнірі.

У голосуванні на сайті УЄФА гол Назарини випередив удари гравця Роми Борхи Майораля у ворота софійського ЦСКА, точний удар Ріса Нельсона із Фаєнорда у ворота Маккабі із Хайфи та гол Івана Шранца із празької Славії у матчі з берлінським Уніоном.

У матчі шостого туру Зоря зіграла внічию з Буде-Глімтом з рахунком 1:1. Гра відбулася у Запоріжжі.

За підсумками групового етапу команда Віктора Скрипника фінішувала на третій сходинці у квартеті С, набравши сім очок.

Серед українських команд у поточному розіграші єврокубків Зоря – єдина, кому вдалося здобути перемогу – луганський клуб двічі обіграв болгарський ЦСКА.