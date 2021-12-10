Олівейра чи Пор’є? Все про головний титульний бій турніру UFC 269

Турнір UFC 269 відбудеться в ніч проти 12 грудня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, штаті Невада (США). В головному поєдинку бійцівського вечора у легкій вазі американець Дастін Пор’є побореться за пояс з бразильцем Чарльзом Олівейрою.

Але це не єдиний титульний бій у цей вечір в межах турніру. Пояс у надлегкій вазі захищатиме бразилійка Аманда Нуньєс у поєдинку з американкою Джуліанною Пеньї.

Де дивитися бій Олівейра – Пор’є?

Початок турніру запланований на 1.15 за київським часом, а основний кард стартує приблизно о 5.00.

Вітчизняні шанувальники змішаних єдиноборств зможуть подивитися бій у прямій трансляції на телеканалі Setanta Sports. У повторі бійцівський вечір турніру UFC 269 можна буде подивитися у понеділок, 13 грудня, о 14.25 на цьому ж телеканалі або о 2.30 на Setanta Sports+ теж у понеділок.

Трансляція всього турніру буде доступна на UFC Fight Pass.

Прогноз на бій Олівейра – Пор’є та Нуньєс – Пенья

На думку букмекерів, фаворитом бою Олівейра – Пор’є є американець.

Ставки на перемогу Пор’є приймають з коефіцієнтом 1.66. Тоді як успіх бразильця Олівейри оцінюється котируванням 2.30.

31-річний Олівейра завоював пояс UFC у легкій вазі у травні цього року. Останні три бою довели, що Олівейра дійсно заслужив пояс, оскільки його перевожний список поповнився гучними іменами: Майкл Чендлер, Тоні Фергюсон та Кевін Лі. Свій перший захист Чарльз проведе із рекордом 31–8–1.

Дастін Пор’є двічі здолав ірландця Конора МакГрегора. Наразі рекорд американця нараховує 28 перемог при шести поразках. Пор’є перемагав Едді Альвареса, Джастіна Гетжі, Ентоні Петтіса, Дена Гукера, Джима Міллера, Карлоса Дієго Феррейру, Макса Голлоуея, а також двічі нокаутував вищезгаданого МакГрегора.

Щодо жіночого поєдинку Нуньєс – Пенья, то букмекери майже не дають шансів на успіх американці. Їй коефіцієнт лише 9.00 проти 1.08 у бразилійки Нуньєс, яка ймовірно й захистить титул від посягань.

Аманда Нуньєс не програє з 2015 року. На її рахунку 12 поспіль перемог, що є другим показником серед активних серій у UFC після Камару Усмана (15). У 2018-му Аманда стала автором одного з найжорсткіших нокаутів в історії ММА. Тоді дісталося Кріс Сайборг, яка на момент бою мала серію з 20 перемог поспіль і не програвала 13 років.

Її суперниця американка венесуельського походження Джуліана Пенья. З 2016 року вона провела лише п’ять боїв проти десяти за цей же період у Нуньєс. У Пеньї три перемоги та дві поразки.

Промо турніру UFC 269

Промо до турніру UFC 269 промоушн представив ще на початку листопада.

Ролик дуже не сподобався ірландцю Конору МакГрегору через те, що у ньому присутній момент, як він зламав ногу у третьому бою з Пор’є. Тим не менш, промо бійцівського вечору вийшло вогняним.

Повний кард турніру UFC 269

В основному карді відбудеться п’ять боїв, з яких два чемпіонські:

Чарльз Олівейра (Бразилія) – Дастін Пор’є (США);

Аманда Нуньєс (Бразилія) – Джуліанна Пенья (Бразилія);

Джефф Ніл (США) – Сантьяго Понцініббіо (Аргентина);

Кай Кара-Франс (Нова Зеландія) – Коді Гарбрандт (США);

Рауліан Пайва (Бразилія) – Шон О’Меллі (США).

Попередній кард:

Джош Емметт (США) – Ден Ідж (США);

Педру Муньюс (Бразилія) – Домінік Крус (США);

Аугусто Сакаї (Бразилія) – Тай Туйваса (Австралія);

Джордан Райт (США) – Бруно Сілва (Бразилія).

Ранній попередній кард: