Розсміялися та обнялися: відбулася перша битва поглядів Ломаченка та Коммі

Український боксер Василь Ломаченко зустрінеться з ганцем Річардом Коммі в ніч із 11 на 12 грудня у Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden.

Напередодні боксери провели прес-конференцію та першу битву поглядів перед вечором боксу.

Українець зазначив, що у нього немає проблем зі здоров’ям перед поєдинком та назвав його “наступним кроком” у своїй боксерській кар’єрі.

Ганець у коментарі журналістам сказав, що розуміє, що поєдинок з Ломаченком буде нелегким, але після поразки від Лопеса (Коммі теж програвав американцю, – Ред.) він повинен повернутися.

Після прес-конференції спортсмени провели традиційну дуель поглядів. Процедура минула у дружній атмосфері і між суперниками не відчувалося напруги. Ба більше, обидва боксери усміхалися, а в кінці потиснули один одному руки та обнялися.

Nothing but respect between these two …

#LomaCommey | SATURDAY | ESPN pic.twitter.com/8P0foHoUva

— Top Rank Boxing (@trboxing) December 9, 2021