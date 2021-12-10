Розсміялися та обнялися: відбулася перша битва поглядів Ломаченка та Коммі

Український боксер Василь Ломаченко зустрінеться з ганцем Річардом Коммі в ніч із 11 на 12 грудня у Нью-Йорку на легендарній арені Madison Square Garden.

Напередодні боксери провели прес-конференцію та першу битву поглядів перед вечором боксу.

— Madison Square Garden – особливе місце для мене, тому що протягом моєї кар’єри у мене було багато пам’ятних поєдинків. Це честь для мене, бо це Мекка боксу. Я поважаю це. Не можу дочекатися вечора бою. Дякую, Коммі. Ти сильний боєць. Я гадаю, що ми подаруємо фанатам дуже цікавий бій. Коммі має силу, міць, досвід. Має велике серце, – сказав Ломаченко.

Українець зазначив, що у нього немає проблем зі здоров’ям перед поєдинком та назвав його “наступним кроком” у своїй боксерській кар’єрі.

Ганець у коментарі журналістам сказав, що розуміє, що поєдинок з Ломаченком буде нелегким, але після поразки від Лопеса (Коммі теж програвав американцю, – Ред.) він повинен повернутися.

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Після прес-конференції спортсмени провели традиційну дуель поглядів. Процедура минула у дружній атмосфері і між суперниками не відчувалося напруги. Ба більше, обидва боксери усміхалися, а в кінці потиснули один одному руки та обнялися.

Nothing but respect between these two … #LomaCommey | SATURDAY | ESPN pic.twitter.com/8P0foHoUva — Top Rank Boxing (@trboxing) December 9, 2021

Для Ломаченка це буде другий бій після поразки від Теофімо Лопеса. Букмекери у поєдинку віддають перевагу українцю. З детальним прогнозом на бій Ломаченко – Коммі пропонуємо ознайомитися у нашому матеріалі.