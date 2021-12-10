Задають тренд не лише у футболі: голосування за найстильнішого гравця

Всесвітній день футболу щорічно святкують 10 грудня. Для багатьох мільйонів це вже давно не просто гра, а стиль життя.

Футболістів, які демонструють феноменальні вміння на полі та радують фанатів феєрією голів, возвеличують до рівня олімпійських богів. У час соціальних мереж вони мають мільйони підписників у своїх акаунтах, фанати вигадують про них пісні, малюють мурали з їхніми зображеннями та встановлюють пам’ятники за життя.

Юні футболісти рівняються на своїх кумирів, намагаючись повторити не лише їхні фінти чи святкування голів, але й наслідують стиль одягу, зачіски тощо.

Отож, Факти ICTV зробили тест, де зібрали десять світових гравців у футбол і пропонують обрати найстильнішого з них.

Футболісти та фанати – невід’ємна частина гри. Більшість вболівальників люблять футбол не заглиблюючись ву його складність, яка полягає в тренерських хитрощах та стратегіях. Вони просто дивляться гру і радіють видовищу, віртуозності футболістів, азарту на полі та неймовірним моментам, які перевертають хід матчу з ніг на голову.

Ми також пригадали п’ять матчів, з переломними моментами, які змушували плакати від щастя одних фанатів і смакувати гіркоту поразки інших.