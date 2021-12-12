Українська важкоатлетка Марія Гангур завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу серед чоловіків та жінок з важкої атлетики, що проходить у Ташкенті (Узбекистан).

Українська спортсменка виступала у ваговій категорії до 59 кг. Вона завоювала золоту нагороду в вправі ривок, підкоривши вагу 101 кг.

Гангур зробила три чисті спроби і показала результат, який не змогли повторити суперниці.

Срібна нагорода – в спортсменки Куо Сін Чжунь (Тайвань), а бронза – в представниці Росії Ольги Тьо.

Водночас за сумою двоборства (в ривку та поштовху) Марія Гангур зупинилася за крок від п’єдесталу пошани, посівши четверте місце з результатом 215 кг.

Українка Гангур завоювала золото чемпіонату світу з важкої атлетики / 7 фотографий

Варто зазначити, що для збірної України це вже третя медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики. Раніше українка Світлана Самуляк, яка виступала у ваговій категорії до 55 кг, завоювала бронзу за сумою двоборства (201 кг) та срібну нагороду в ривку (91 кг).

Світлана Самуляк

Чемпіонат світу серед чоловіків та жінок у Ташкенті триватиме по 17 грудня. Збірну України на ньому представляють вісім спортсменів.

Нещодавно українці на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду здобули п’ять золотих, три срібних та одну бронзову нагороду та посіли перше місце в медальному заліку.

А 10 грудня дві українські спортсменки вибороли золото та бронзу кубку світу з фристайлу (лижної акробатики) у Фінляндії.

Джерело: НОК України, Федерація важкої атлетики України

Фото: НОК України, Федерація важкої атлетики України