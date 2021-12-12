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Українка Гангур завоювала золото чемпіонату світу з важкої атлетики

Юлія Соколова редакторка стрічки
Марія Гангур

Українська важкоатлетка Марія Гангур завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу серед чоловіків та жінок з важкої атлетики, що проходить у Ташкенті (Узбекистан).

Українська спортсменка виступала у ваговій категорії до 59 кг. Вона завоювала золоту нагороду в вправі ривок, підкоривши вагу 101 кг.

Гангур зробила три чисті спроби і показала результат, який не змогли повторити суперниці.

Срібна нагорода – в спортсменки Куо Сін Чжунь (Тайвань), а бронза – в представниці Росії Ольги Тьо.

Водночас за сумою двоборства (в ривку та поштовху) Марія Гангур зупинилася за крок від п’єдесталу пошани, посівши четверте місце з результатом 215 кг.

Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Марія Гангур
Українка Гангур завоювала золото чемпіонату світу з важкої атлетики / 7 фотографий

Варто зазначити, що для збірної України це вже третя медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики. Раніше українка Світлана Самуляк, яка виступала у ваговій категорії до 55 кг, завоювала бронзу за сумою двоборства (201 кг) та срібну нагороду в ривку (91 кг).

Світлана Самуляк

Світлана Самуляк

Чемпіонат світу серед чоловіків та жінок у Ташкенті триватиме по 17 грудня. Збірну України на ньому представляють вісім спортсменів.

Нещодавно українці на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду здобули п’ять золотих, три срібних та одну бронзову нагороду та посіли перше місце в медальному заліку.

А 10 грудня дві українські спортсменки вибороли золото та бронзу кубку світу з фристайлу (лижної акробатики) у Фінляндії.

Джерело: НОК України, Федерація важкої атлетики України

Фото: НОК України, Федерація важкої атлетики України

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