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Реал Мадрид має намір оскаржити результати повторного жеребкування ЛЧ

Марія Степанюк редактор стрічки
Марсело Реал Мадрид

Мадридський Реал розглядає можливість подачі протесту на результати повторного жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Керівництво королівського клубу наполягає на тому, що їхню пару з португальською Бенфікою сформували до того, як почалися помилки під час процедури жеребкування.

Під час проведення першого жеребкування одну з пар 1/8 фіналу в пару до іспанського Вільярреала випадково витягнули англійський Манчестер Юнайтед, хоча ці команди зустрічалися між собою на стадії групового етапу турніру.

За регламентом змагань, команди з однієї групи та футбольної асоціації не можуть зустрітися на цій стадії. Саме тому в УЄФА ухвалили рішення провести повторну процедуру.

За результатами повторного жеребкування ЛЧ новим суперником мадридського клубу став французький ПСЖ, а Бенфіка зіграє із нідерландським Аяксом.

Фінал Ліги чемпіонів у 2022 році відбудеться у Санкт-Петербурзі (Росія) на стадіоні Газпром Арена.

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Джерело: Marca

Фото: Depositphotos

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