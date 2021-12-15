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Дженоа вперше дістала перемогу під керівництвом Шевченка

Людмила Богданова редакторка стрічки
Дженоа вперше дістала перемогу під керівництвом Шевченка

Андрій Шевченко отримав першу перемогу як головний тренер італійського футбольного клубу Дженоа.

У вівторок, 14 грудня, у другому раунді кубка Італії Дженоа (Генуя) обіграла ФК Салернітана (Салерно) з рахунком 1:0.

Автором єдиного гола став 27-річний нападник Дженоа Калеб Екубан.

До цього під керівництвом українця Дженоа зіграла один матч у нічию і дістала чотири поразки.

Нагадаємо, Андрій Шевченко був головним тренером збірної України останні п’ять років, однак на початку серпня повідомив, що залишає посаду.

Невдовзі тимчасовим виконувачем обов’язків головного тренера призначили Олександра Петракова.

Уже в листопаді Андрій Шевченко очолив тренерський штаб Дженоа – команди Серії А з Італії. Українець підписав контракт з клубом до 30 червня 2024 року.

Шевченко заявив, що сподівається працювати у команді довго та має на меті залишитися у Серії А. Перший матч Дженоа під керівництвом Шевченка відбувся 21 листопада проти римської Роми. Тоді генуезький клуб програв з рахунком 2:0.

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Фото: Genoa CFC

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