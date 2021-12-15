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Форвард Барселони Серхіо Агуеро оголосив про завершення кар’єри

Марія Степанюк редактор стрічки
Серхіо Агуеро

Форвард каталонської Барселони Серхіо Агуеро оголосив про завершення кар’єри гравця. Про це він сповістив під час спеціальної прес-конференції на Камп Ноу.

Футболісту було дуже важко стримати сльози та розпочати свій виступ. Аргентинець вирішив повісити бутси на цвях через проблеми із серцем.

— Я вирішив припинити професійно грати у футбол. Це дуже важкий момент для мене. Я йду на такий крок через здоров’я, через проблеми, які в мене виникли. Медики сказали, що найкраще рішення – завершити кар’єру. Тиждень тому я ухвалив рішення і тепер хочу повідомити про нього громадськість, – сказав Агуеро.

Востаннє Агуеро виходив на поле 30 жовтня у матчі чемпіонату Іспанії проти Алавеса. Форвард не зміг завершити зустріч і наприкінці першого тайму просигналізував арбітру, що йому погано.

Агуеро перейшов до Барселони влітку з Манчестер Сіті та встиг зіграти за блаугранас лише п’ять матчів, при цьому він лише раз провів на полі усі 90 хвилин. Футболіст ще виступав за аргентинський Індепендьєнте та мадридський Атлетіко, а також представляв національну збірну Аргентини.

Серед клубних титулів у його активі трофеї Ліги Європи та Суперкубку УЄФА, п’ять чемпіонств в АПЛ, шість перемог у Кубку англійської ліги, одна – у Кубку Англії, три – у Суперкубку Англії. Разом зі збірною Аргентини Серхіо виграв Олімпіаду-2008 та Кубок Америки-2021.

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