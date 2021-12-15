Форвард каталонської Барселони Серхіо Агуеро оголосив про завершення кар’єри гравця. Про це він сповістив під час спеціальної прес-конференції на Камп Ноу.

Футболісту було дуже важко стримати сльози та розпочати свій виступ. Аргентинець вирішив повісити бутси на цвях через проблеми із серцем.

— Я вирішив припинити професійно грати у футбол. Це дуже важкий момент для мене. Я йду на такий крок через здоров’я, через проблеми, які в мене виникли. Медики сказали, що найкраще рішення – завершити кар’єру. Тиждень тому я ухвалив рішення і тепер хочу повідомити про нього громадськість, – сказав Агуеро.

Востаннє Агуеро виходив на поле 30 жовтня у матчі чемпіонату Іспанії проти Алавеса. Форвард не зміг завершити зустріч і наприкінці першого тайму просигналізував арбітру, що йому погано.

Агуеро перейшов до Барселони влітку з Манчестер Сіті та встиг зіграти за блаугранас лише п’ять матчів, при цьому він лише раз провів на полі усі 90 хвилин. Футболіст ще виступав за аргентинський Індепендьєнте та мадридський Атлетіко, а також представляв національну збірну Аргентини.

Серед клубних титулів у його активі трофеї Ліги Європи та Суперкубку УЄФА, п’ять чемпіонств в АПЛ, шість перемог у Кубку англійської ліги, одна – у Кубку Англії, три – у Суперкубку Англії. Разом зі збірною Аргентини Серхіо виграв Олімпіаду-2008 та Кубок Америки-2021.