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Український футболіст Мампассі перейшов у московський Локомотив

Марія Степанюк редактор стрічки
Марк Мампасси

Український захисник донецького Шахтаря Марк Мампассі перейшов у московський Локомотив. Про перехід 18-річного гравця синхронно повідомили обидва клуби.

Мампассі уклав контракт із залізничниками терміном на п’ять років. Він виступатиме під номером 18.

 

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Публикация от Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)

Угода з гірниками у Мампассі була дійсна до літа 2022 року.

Російський журналіст Максим Алланазаров повідомив, що Локомотив заплатить Шахтарю за трансфер €4 млн, але виплачуватиме суму впродовж п’яти років. За контрактом футболіст зароблятиме €300 тис. на рік, а ще отримає у грудні російське громадянство.

Шахтар подякував вихованцю своєї академії за виступи на юнацькому рівні у складі гірників та збірної України. За команду U-17 Марк зіграв 12 матчів та забив два м’ячі, а у складі збірної U-19 провів три зустрічі.

Останні півроку Мампассі провів в оренді у Маріуполі, за який зіграв 16 поєдинків у поточному сезоні, відзначившись однією результативною передачею.

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Джерело: ФК Шахтар, ФК Локомотив, Інсайди від Карпа

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