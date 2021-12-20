Гол та асист: Яремчук допоміг Бенфіці розгромити Маритиму

Лісабонська Бенфіка, у складі якої грає український форвард Роман Яремчук, розгромила Маритиму з рахунком 7:1.

Українець у цьому матчі відзначився голом та гольовою передачею, тим самим перервавши свою суху у чемпіонаті Португалії.

Вже на третій хвилині Нуньєс забив перший гол, а на 18-й хвилині в його активі вже був дубль. На 34 хвилині рахунок уже був 3:0 – відзначився Жілберт.

У другому таймі результативними діями відзначився і Яремчук – спочатку він на 48 хвилині асистував Рафі Сільві, а на 57-й забив сам. Крім того, по голу на свій рахунок записали Рамос та Сеферович, а на 81 гол престижу за Маритиму забив Аліпур.

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Чемпіонат Португалії, 15 тур

Бенфіка – Маритиму – 7:1

Голи: Нуньєс, 3, 18, Жілберту, 34, Рафа Сілва, 48, Яремчук, 57, Рамос, 86, Сеферович, 90+1 – Аліпур, 81.

Нагадаємо, раніше український лівий захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко взяв участь у розгромі Ньюкасла на його ж полі.

Сам українець провів на полі всі 90 хвилин та записав у свій актив гольову передачу на Ріяда Манеша.

Крім того, Зінченко також взяв участь у забитому м’ячі Рубена Діаша. Також по м’ячу забив Жоау Канселу та Рахім Стерлінг.