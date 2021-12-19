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Українець Берінчик переміг російського боксера та захистив титул чемпіона

Юля Захарченко редакторка стрічки
Українець Берінчик переміг російського боксера та захистив титул чемпіона

Український боксер Денис Берінчик здобув вже 16-ту перемогу на професійному ринзі. Спортсмен переміг росіянина Ісу Чанієва у рамках вечора боксу.

На думку глядачів, українець домінував та володів ініціативою протягом всіх 12 раундів з росіянином.

Під час шостого Раунду суперник вдарив у ніс українському спортсмену, через що у нього пішла кров.

Однак боксер вирішив, що не терпітиме такого та під час дев’ятого раунду вдарив Чанієва в обличчя, яке згодом стало схожим на одну криваву пляму.

Згідно з одноголосним рішенням суддів, український спортсмен виборов перемогу у бою з суперником: 116-112, 118-110, 118-111.

Берінчик захистив свій титул інтернаціонального чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.

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Фото: Getty Images

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