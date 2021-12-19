Усик може пропустити реванш із Джошуа і одразу провести бій із Ф’юрі

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF, IBO Олександр Усик може пропустити реванш з Ентоні Джошуа і натомість провести об’єднавчий бій з Тайсоном Ф’юрі, який має чемпіонський пояс за версією WBC.

Про це повідомив промоутер Усика Олександр Красюк в одному із інтерв’ю.

– Ми працюємо і з Ф’юрі, і з Джошуа, – сказав він.

За словами промоутера, переговори зараз ведуться одночасно з обома командами, хоча найбільш ймовірним наступним суперником Ф’юрі буде Ділліан Уайт.

Красюк зазначив, що WBC ще не видала остаточного наказу про початок переговорів між Тайсоном і Ділліаном.

Якщо все ж таки таке розпорядження буде видано – Ф’юрі не зможе зустрітися з Усиком найближчим часом.

Нагадаємо, у вересні український боксер переміг за очками британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього чемпіонські пояси за версіями WBO, WBA, IBF, IBO.

Усик переміг одноголосним рішенням суддів з рахунком 117:112, 116:112 та 116:112.

У заключному, дванадцятому, раунді в останні 20 секунд Усик був близький до того, щоб відправити британця до нокауту, але Джошуа врятували канати та фінальний гонг.

Джерело: XSPORT