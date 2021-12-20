Справа Пен Шуай: тенісистка відмовилася від своїх слів про домагання

Зірка китайського тенісу Пен Шуай дала перше інтерв’ю після того, як звинуватила колишнього високопоставленого політика КНР у примусі до сексу. У відеоінтерв’ю сінгапурській газеті Lianhe Zaobao вона спростувала свої слова.

Пен Шуай сказала, що було “багато непорозумінь” щодо її посту у соціальній мережі Weibo.

— Я ніколи не казала і не писала про те, що хтось примушував мене до сексу. На цьому слід дуже чітко наголосити, – сказала вона.

Вона також спростувала повідомлення про те, що вона була під наглядом: Навіщо комусь контролювати (мене, – Ред.)? Я завжди була дуже вільною.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) заявила, що все ще стурбована тим, що вона піддається цензурі з боку держави.

Lianhe Zaobao читають у материковому Китаї, і в останні роки видання славиться своїм пропекінським висвітленням. Інтерв’ю було проведено під час спортивної події в Шанхаї, де вона з’явилася з іншими спортсменами, серед яких був колишній баскетболіст НБА Яо Мін.

A friend sent me this video showing Chinese tennis star player Peng Shuai talked with Yao Ming, one of the most beloved players in @NBA history, this morning at an event “FIS Cross-Country Skiing China City Tour’ in Shanghai. pic.twitter.com/Ebduv5rean — Qingqing_Chen (@qingqingparis) December 19, 2021

На початку листопада Шуай опублікувала пост у Weibo, в якому заявила, що її примушували до сексу із Чжаном Гаолі, який обіймав посаду прем’єр-міністра Китаю в 2013-2018 роках. Цей політик – близький соратник голови КНР Сі Цзіньпіна.

Шуай швидко видалила сповіщення, але його встигла прочитати величезна кількість користувачів. Після цього тенісистка перестала виходити на зв’язок.

Тенісистка вперше вийшла на зв’язок 22 листопада після зникнення з публічного простору. Вона поспілкувалася через відеозв’язок із президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.