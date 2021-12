Справа Пен Шуай: тенісистка відмовилася від своїх слів про домагання

Зірка китайського тенісу Пен Шуай дала перше інтерв’ю після того, як звинуватила колишнього високопоставленого політика КНР у примусі до сексу. У відеоінтерв’ю сінгапурській газеті Lianhe Zaobao вона спростувала свої слова.

Пен Шуай сказала, що було “багато непорозумінь” щодо її посту у соціальній мережі Weibo.

Вона також спростувала повідомлення про те, що вона була під наглядом: Навіщо комусь контролювати (мене, – Ред.)? Я завжди була дуже вільною.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) заявила, що все ще стурбована тим, що вона піддається цензурі з боку держави.

Lianhe Zaobao читають у материковому Китаї, і в останні роки видання славиться своїм пропекінським висвітленням. Інтерв’ю було проведено під час спортивної події в Шанхаї, де вона з’явилася з іншими спортсменами, серед яких був колишній баскетболіст НБА Яо Мін.

A friend sent me this video showing Chinese tennis star player Peng Shuai talked with Yao Ming, one of the most beloved players in @NBA history, this morning at an event “FIS Cross-Country Skiing China City Tour’ in Shanghai. pic.twitter.com/Ebduv5rean

— Qingqing_Chen (@qingqingparis) December 19, 2021