У Німеччині вперше скасували матч через расизм на трибунах

У Німеччині скасували матч 20-го туру третьої ліги країни між Дуйсбургом та Оснабрюком. Це сталося після того, як на адресу гравця команди гостей Аарона Опуку почали лунати расистські вигуки.

Футболісти встигли провести на полі 33 хвилини, після чого головний арбітр матчу Ніколас Вінтер зупинив гру. У Twitter-акаунті клубу повідомлялося, що з трибун лунали расистські вислови на адресу форварда Оснабрюка Аарона Опоку.

CANCELLED

Duisburg vs Osnabruck in Germany’s third division has been abandoned because of racism from the stands.

The referee ordered players off the pitch because of the abuse, believed to be aimed at Aaron Opoku.

The club have confirmed the culprit has been identified. pic.twitter.com/P1hZiCkyck

— GOAL (@goal) December 19, 2021