Українська прикордонниця Богдана Качура виборола золото на чемпіонаті світу з універсального бою, що відбувся у турецькому місті Анталія.

Серед дівчат у ваговій категорії до 52 кг 20-річна Богдана посіла перше місце та здобула звання Майстер спорту України міжнародного класу з універсального бою.

У Держприкордонслужбі зазначають, що попри свій досить юний вік, Качура має великий багаж перемог. Дівчина зізнається, що поєднувати тренування та службу їй вдається не легко, але вона наполегливо працює та впевнено йде до своєї мети.

Тренер дівчини – колишній прикордонник Дмитро Патиковський. Він також брав участь у чемпіонаті світу у вазі до 80 кг та переміг у своїй категорії.

Загалом у командному заліку чемпіонату світу збірна України посіла перше місце.

Богдана Качура – тернополянка, вона неодноразово виборювала призові місця у змаганнях з бою в Україні.

Наразі дівчина має звання сержанта та проходить службу у Червоноградському районі у прикордонному відділі Нісмичі.

Універсальний бій – це комплексний вид спорту, що включає подолання смуги перешкод, метання ножів, стрільбу та рукопашний бій.