Призер літніх Олімпійських ігор 2020 року, плавець Михайло Романчук завоював для України бронзову медаль на Чемпіонаті світу в Абу Дабі (ОАЕ).

Так, він став третім на дистанції 1500 м у вільному стилі на короткій воді (25 метрів) та отримав бронзову медаль.

Михайло Романчук показав результат о 14:11,47 хвилин у фінальному запливі.

Золото отримав Флоріан Велльброк від Німеччини, який поставив світовий рекорд – 14.06,88.

Срібло – Ахмед Хафнауї із Тунісу з результатом 14.10,94 хвилин.

Загалом у змаганні брало участь 29 плавців із різних країн світу.

Нагадаємо, влітку 2020 року на Олімпійських іграх у Токіо плавець Романчук отримав срібло та золото.

Він проплив 1500 метрів вільним стилем за 14 хвилин 40,66 секунди та став другим у медальному заліку.