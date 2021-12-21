Призер літніх Олімпійських ігор 2020 року, плавець Михайло Романчук завоював для України бронзову медаль на Чемпіонаті світу в Абу Дабі (ОАЕ).
Так, він став третім на дистанції 1500 м у вільному стилі на короткій воді (25 метрів) та отримав бронзову медаль.
Михайло Романчук показав результат о 14:11,47 хвилин у фінальному запливі.
Золото отримав Флоріан Велльброк від Німеччини, який поставив світовий рекорд – 14.06,88.
#FINAAbuDhabi2021
1500m freestyle M ????♂️
1⃣ Florian #Wellbrock ???????? 14:06.88 WR
2⃣ Ahmed Hafnaoui ???????? 14:10.94
3⃣ Mykhailo Romanchuk ???????? 14:11.47
4⃣ Gregorio #Paltrinieri ???????? 14:21.00
5⃣ Domenico #Acerenza ???????? 14:24.31#nuoto #swimming pic.twitter.com/CRoPXjtM5A
— SportRisultati (@SportRisultati) December 21, 2021
Срібло – Ахмед Хафнауї із Тунісу з результатом 14.10,94 хвилин.
Загалом у змаганні брало участь 29 плавців із різних країн світу.
Нагадаємо, влітку 2020 року на Олімпійських іграх у Токіо плавець Романчук отримав срібло та золото.
Він проплив 1500 метрів вільним стилем за 14 хвилин 40,66 секунди та став другим у медальному заліку.