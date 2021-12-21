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Плавець Романчук виборов єдину медаль України на Чемпіонаті світу

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Михайло Романчук

Призер літніх Олімпійських ігор 2020 року, плавець Михайло Романчук завоював для України бронзову медаль на Чемпіонаті світу в Абу Дабі (ОАЕ).

Так, він став третім на дистанції 1500 м у вільному стилі на короткій воді (25 метрів) та отримав бронзову медаль.

Михайло Романчук показав результат о 14:11,47 хвилин у фінальному запливі.

Золото отримав Флоріан Велльброк від Німеччини, який поставив світовий рекорд – 14.06,88.

Срібло – Ахмед Хафнауї із Тунісу з результатом 14.10,94 хвилин.

Загалом у змаганні брало участь 29 плавців із різних країн світу.

Нагадаємо, влітку 2020 року на Олімпійських іграх у Токіо плавець Романчук отримав срібло та золото.

Він проплив 1500 метрів вільним стилем за 14 хвилин 40,66 секунди та став другим у медальному заліку.

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Фото: Getty Images

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