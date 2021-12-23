У Китаї очікують на зростання кількості нових випадків захворюваності на коронавірус разом із прибуттям іноземців на зимові Олімпійські ігри-2022, що відбудуться з 4 до 20 лютого в Пекіні.

Таку заяву 23 грудня зробили організатори міжнародних спортивних змагань.

– До Китаю прибуде велика кількість людей із різних країн та регіонів, потік людей зросте. Отже, є висока ймовірність, що буде зафіксована певна кількість позитивних випадків, – зазначили в пекінському оргкомітеті.

Через це організатори настійливо закликають учасників зробити додаткові щеплення через поширення штаму Омікрон.

Нині в Китаї повідомили про п’ять випадків зараження новим штамом коронавірусу. Чотири з них діагностовані в людей, які приїхали з-за кордону.

Саме тому задля стримування поширення Covid-19 зимові Олімпійські ігри-2022 в Китаї відбуватимуться в “замкненому циклі”.

Відомо, що з цієї ж причини в країні мають намір заборонити відвідувати Олімпійські ігри іноземним глядачам.

22 грудня Національна хокейна ліга заявила про рішення не брати участь у зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Причиною є порушення розкладу регулярного сезону Ліги через збільшення кількості випадків Covid-19 та кількості перенесених ігор.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні мають відбутися із 4 до 20 лютого 2022 року, Паралімпійські – із 4 до 13 березня 2022 року.

Джерело: Channel News Asia