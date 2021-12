Нещодавно відкрита статуя футболіста Манчестер Юнайтед та збірної Португалії у Кріштіану Роналду стала причиною критики в Індії.

Постамент вагою 410 кг встановили у Калангуті у західному штаті Гоа, де гравець червоних дияволів дуже популярний. Водночас Гоа є колишньою португальською колонією, яка 60 років тому була приєднана до Індії.

On Tuesday, a statue of Portugal and Manchester United forward Cristiano Ronaldo was unveiled in India’s western state of Goa. The golden figure showing Ronaldo kicking a ball is designed to inspire youth and take soccer to the next level in the state. pic.twitter.com/xuHvnUn1tA

Деякі жителі в індійському штаті вважають встановлення постаменту образливим. Річ у тому, що 60 років тому Гоа став незалежним від португальського правління. Це сталося через 14 років після того, як решта Індії стала незалежною від Британії.

Інші противники встановлення постаменту Роналду стверджують, що слід було вшанувати місцевих футболістів, тим більше, що серед колишніх та нинішніх членів національної збірної Індії є гоанці.

Газета Times of India повідомила, що під час церемонії відкриття статуї деякі люди розмахували чорними прапорами на знак протесту.

Місцевий депутат від правлячої партії Бхаратія Джаната (BJP) Майкл Лобо, опублікував у Twitter свою фотографію зі статуєю, сказавши, що вона була встановлена “на прохання нашої молоді”, щоб надихнути їх “підняти футбол на більші висоти”. Сам Роналду поки ніяк не прокоментував відкриття постаменту.

For the love of football and at the request of our youth we put up Cristiano Ronaldo’s statue in the park to inspire our youngsters to take football to greater heights. It was an honour to inaugurate the beautification of open space, landscaping, garden with foundation & walkway. pic.twitter.com/VU5uvlSlMT

— Michael Lobo (@MichaelLobo76) December 28, 2021