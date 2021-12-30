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Це блюзнірство! Золота статуя Криштіану Роналду розгнівала мешканців Гоа

Марія Степанюк редактор стрічки
Криштиану Роналду

Нещодавно відкрита статуя футболіста Манчестер Юнайтед та збірної Португалії у Кріштіану Роналду стала причиною критики в Індії.

Постамент вагою 410 кг встановили у Калангуті у західному штаті Гоа, де гравець червоних дияволів дуже популярний. Водночас Гоа є колишньою португальською колонією, яка 60 років тому була приєднана до Індії.

Деякі жителі в індійському штаті вважають встановлення постаменту образливим. Річ у тому, що 60 років тому Гоа став незалежним від португальського правління. Це сталося через 14 років після того, як решта Індії стала незалежною від Британії.

— Встановити цього року статую португальському футболісту – блюзнырство. Ми засуджуємо це. У Гоа є багато борців за свободу, яких це образило, – сказав активіст Гуру Широдкар.

Інші противники встановлення постаменту Роналду стверджують, що слід було вшанувати місцевих футболістів, тим більше, що серед колишніх та нинішніх членів національної збірної Індії є гоанці.

— Був дуже розчарований, коли почув про встановлення статуї Роналду. Навчіться пишатися нашими власними легендами, як-от Самір Наїк та Бруно Коутінью, – сказав місцевий житель інформаційному агентству IANS.

Газета Times of India повідомила, що під час церемонії відкриття статуї деякі люди розмахували чорними прапорами на знак протесту.

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Місцевий депутат від правлячої партії Бхаратія Джаната (BJP) Майкл Лобо, опублікував у Twitter свою фотографію зі статуєю, сказавши, що вона була встановлена “на прохання нашої молоді”, щоб надихнути їх “підняти футбол на більші висоти”. Сам Роналду поки ніяк не прокоментував відкриття постаменту.

Найпопулярнішим видом спорту в Індії залишається крикет, але у низці регіонів, зокрема у штатах Гоа та Керала дуже популярна англійська Прем’єр-ліга, представником якої зараз є 36-річний Криштіану.

Джерело: ВВС

Фото: Depositphotos

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