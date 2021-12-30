Футболісти, які грають у національній збірній Китаю, повинні звести будь-які існуючі на тілі татуювання. Їм також “суворо заборонено” наносити будь-які нові. Таку постанову випустило Міністерство спорту КНР.

Останніми роками футбол у Китаї опинився у центрі уваги під прагненням комуністичної партії КНР до чистоти. Зазвичай, гравці національної футбольної команд прикривають татуйовані руки довгими рукавами або пов’язками.

Але в новій заяві міністерства сказано, що гравцям національної збірної “суворо заборонено робити нові татуювання”.

— Тим, ​​у кого є татуювання, рекомендується їх видалити. За особливих обставинах татуювання повинні бути приховані під час тренувань та змагань за згодою решти команди, – йдеться в заяві.

У документі зазначається, що до юнацьких збірних Китаю до 20 років “суворо заборонено” викликати гравців, котрі мають татуювання.

У Китаї футбольні фанати не в захваті від нового закону. У китайській соціальній мережі Weibo деякі користувачі пишуть:

— Ми обираємо хорошого футболіста чи святого? — запитав один фанат.

— Скажіть напряму, що у футбол можуть грати лише члени партії? — запитав інший.

У Китаї традиційно неприйнятно ставляться до “чорнила на тілі”, але татуювання стає дедалі популярнішим серед молоді, навіть якщо влада чітко висловлює свою зневагу щодо цього.

Раніше Китайська футбольна асоціація наказала гравцям національної збірної прикривати татуювання і відправила молодих футболістів у військові табори для навчання та набуття “освіти думок” у марксистському стилі.

Це викликало скарги вболівальників на те, що партія більше думає про політику, ніж про спорт.