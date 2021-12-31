Футболісти збірної України привітали вболівальників з Новим роком

Гравці національної збірної України з футболу записали відеозвернення, в якому привітали всіх вболівальників із Новим роком.

У відеозверненні взяли участь голкіпер Шахтаря Андрій П’ятов та півзахисник гірників Тарас Степаненко, капітан Динамо Сергій Сидорчук та воротар киян Георгій Бущан, хавбек Аталанти Руслан Малиновський, захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко, форвард Бенфіки Роман Яремчук та вінгер Вест Гем Юнайтед Андрій Ярмоленко.

— Ми вітаємо всіх уболівальників, тих, хто приходить на стадіон, тих, хто дивиться матчі по ТБ, тих, хто стежить за подіями за допомогою ЗМІ, і тих, хто зараз дивиться це відео. Всі ми і є футбол, зі святом всіх нас. З новим, ювілейним роком, – сказав Андрій Ярмоленко.

У 2022 році мине рівно 30 років з першого матчу в історії збірної України. У 1992 році синьо-жовті зустрічалися з командою Угорщини, якій поступилися з рахунком 3:1.

Окрім офіційного вітання УАФ, на You-Tube каналі vZbirna опублікували новорічне привітання від інших гравців збірної, зокрема Сергія Сироти, Сергія Кривцова, Олександра Караваєва, Анатолія Трубіна, форварда СІК Дениса Олійника, колишніх футболістів Йожефа Сабо та Віктора Леоненка і президента Руху Григорія Козловського.