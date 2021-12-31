Одноклубника Зінченка побили та пограбували у власному домі

Захисник англійського Манчестер Сіті та збірної Португалії Жоау Канселу став жертвою нападу з боку грабіжників. Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

— На жаль, сьогодні мене атакували чотири боягузи, які поранили мене і намагалися нашкодити моїй сім’ї. Їм вдалося забрати всі мої коштовності та залишити мені рани на обличчі. Найважливіше для мене – мої рідні і те, що вони не постраждали, – написав Канселу.

Після інциденту Манчестер Сіті виступив із заявою, в якому висловив підтримку своєму гравцю та його сім’ї.

— Ми шоковані і вражені тим, що Жоау Канселу та його родина стали жертвами пограбування у своєму будинку. Сам Канселу також був поранений. Клуб висловлює підтримку Жоау та його сім’ї. Він уже допомагає поліції у розслідуванні цієї справи, – йдеться у заяві містян .

27-річний Жоау Канселу він виступає за англійський Манчестер Сіті з 2019 року. У поточному сезоні футболіст взяв участь у 26 матчах, у яких забив три голи та віддав сім гольових передач.