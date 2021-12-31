Російський шахіст розлютився та збив зі столу фігуру у партії з українцем Шевченком

У Варшаві завершився чемпіонат світу з бліцу та рапіду серед чоловіків та жінок, в якому брали участь й українські шахісти.

В одній із партій у швидких шахах зустрічалися 19-річний українець Кирило Шевченко та 23-річний росіянин Давид Паравян.

В ендшпілі зустрічі Давид потрапив у цейтнот, хоча мав виграшну позицію. Паравян хотів замість пішака поставити другу ферзю, що дозволено правилами, але поруч не було запасної фігури. Тоді він зупинив годинник та дочекався, поки арбітр йому її передасть.

Коли він знову запустив відлік годинника, то через секунду час сплив. Давид розгнівався та на емоціях жбурнув фігуру. Однак, раптово усміхнувся та ввічливо потис руку Шевченку, який здобув перемогу.

А переможцем чемпіонату світу зі швидких шахів серед чоловіків став 17-річний гросмейстер Нордібек Абдусаттаров із Узбекистану.

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Давид Паравян – російський шахіст, гросмейстер. Другий призер юнацької шахової олімпіади у командному заліку. Третій призер Клубного кубка Європи 2018 року у складі команди. Учасник чемпіонатів світу з рапіду та бліцу 2018-2019.