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Чеберко підписав повноцінний контракт із хорватським Осієком

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Євген Чеберко

Український захисник Євген Чеберко підписав повноцінний контракт із хорватським клубом Осієк.

Права на українця належали австрійському Ласку, проте хорвати повідомили на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter про їхній викуп.

Контракт захисника розрахований до 2025 року, а сума трансферу офіційно не розголошується. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

До цього українець виступав в Осієку на правах оренди з лютого 2021 року. У поточному сезоні він провів 13 матчів у всіх змаганнях і відзначився забитим голом. Осієк посідає третє місце у чемпіонаті Хорватії.

В Україні Чеберко відомий за виступами за Дніпро та Зорю, а також захисник має в активі один матч за збірну України та 18 поєдинків у складі юнацьких та молодіжних команд.

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Нагадаємо, раніше ліверпульський Евертон представив уболівальникам українського лівого захисника Віталія Миколенка як свого гравця.

Презентація відбулася напередодні матчу із Брайтоном, який іриски програли з рахунком 2:3.

Офіційно про трансфер українця було оголошено напередодні, 1 січня – першого ж дня відкриття трансферного вікна до АПЛ.

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