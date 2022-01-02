Чеберко підписав повноцінний контракт із хорватським Осієком

Український захисник Євген Чеберко підписав повноцінний контракт із хорватським клубом Осієк.

Права на українця належали австрійському Ласку, проте хорвати повідомили на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter про їхній викуп.

Контракт захисника розрахований до 2025 року, а сума трансферу офіційно не розголошується. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

До цього українець виступав в Осієку на правах оренди з лютого 2021 року. У поточному сезоні він провів 13 матчів у всіх змаганнях і відзначився забитим голом. Осієк посідає третє місце у чемпіонаті Хорватії.

В Україні Чеберко відомий за виступами за Дніпро та Зорю, а також захисник має в активі один матч за збірну України та 18 поєдинків у складі юнацьких та молодіжних команд.

Нагадаємо, раніше ліверпульський Евертон представив уболівальникам українського лівого захисника Віталія Миколенка як свого гравця.

Презентація відбулася напередодні матчу із Брайтоном, який іриски програли з рахунком 2:3.

Офіційно про трансфер українця було оголошено напередодні, 1 січня – першого ж дня відкриття трансферного вікна до АПЛ.