Гравець збірної Аргентини та французького футбольного клубу ПСЖ Ліонель Мессі заразився коронавірусом.
Як поінформували в прес-службі клубу ПСЖ, крім Мессі, позитивний тест на Covid-19 сдали ще кілька футболістів: Хуан Бернат, Серхіо Ріко та Натан Бітюмазаля.
Про те, як протікає хвороба у гравців, не повідомляється.
– Наразі вони дотримуються ізоляції та підпорядковуються відповідному медичному протоколу, – зазначається в повідомленні.
Футболісти не зможуть взяти участь у матчі 1/16 фіналу Кубка Франції проти Ванна.
Ще один гравець ПСЖ – Неймар зараз перебуває у Бразилії. Наприкінці листопада 2021 року він отримав важку травму гомілкостопу в матчі проти Сент-Етьєна.
Як уточнили в прес-службі клубу, на відновлення у нього піде ще три тижні, після чого футболіст повернеться до тренувань.