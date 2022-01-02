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У Ліонеля Мессі та ще кількох гравців ПСЖ виявили коронавірус

Юлія Соколова редакторка стрічки
У Ліонеля Мессі та ще кількох гравців ПСЖ виявили коронавірус

Гравець збірної Аргентини та французького футбольного клубу ПСЖ Ліонель Мессі заразився коронавірусом.

Як поінформували в прес-службі клубу ПСЖ, крім Мессі, позитивний тест на Covid-19 сдали ще кілька футболістів: Хуан Бернат, Серхіо Ріко та Натан Бітюмазаля.

Про те, як протікає хвороба у гравців, не повідомляється.

– Наразі вони дотримуються ізоляції та підпорядковуються відповідному медичному протоколу, – зазначається в повідомленні.

Футболісти не зможуть взяти участь у матчі 1/16 фіналу Кубка Франції проти Ванна.

Ще один гравець ПСЖ – Неймар зараз перебуває у Бразилії. Наприкінці листопада 2021 року він отримав важку травму гомілкостопу в матчі проти Сент-Етьєна.

Як уточнили в прес-службі клубу, на відновлення у нього піде ще три тижні, після чого футболіст повернеться до тренувань.

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