Гравець збірної Аргентини та французького футбольного клубу ПСЖ Ліонель Мессі заразився коронавірусом.

Як поінформували в прес-службі клубу ПСЖ, крім Мессі, позитивний тест на Covid-19 сдали ще кілька футболістів: Хуан Бернат, Серхіо Ріко та Натан Бітюмазаля.

Про те, як протікає хвороба у гравців, не повідомляється.

– Наразі вони дотримуються ізоляції та підпорядковуються відповідному медичному протоколу, – зазначається в повідомленні.

Футболісти не зможуть взяти участь у матчі 1/16 фіналу Кубка Франції проти Ванна.

Ще один гравець ПСЖ – Неймар зараз перебуває у Бразилії. Наприкінці листопада 2021 року він отримав важку травму гомілкостопу в матчі проти Сент-Етьєна.

Як уточнили в прес-службі клубу, на відновлення у нього піде ще три тижні, після чого футболіст повернеться до тренувань.