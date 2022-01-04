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Без Роналду та Мессі: L’Équipe представив символічну збірну 2021 року

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Левандовскі та Салах колаж

Авторитетне французьке видання L’Equipe опублікував символічну збірну найкращих гравців 2021 року.

У рейтингу не знайшлося місця для форварда Манчестер Юнайтед Криштіану Роналду та нападника французького ПСЖ Ліонеля Мессі, якому минулоріч вручили нагороду Золотий м’яч.

У символічній збірній року найбільше представників англійської Прем’єр-ліги – сім, ще по одному є представниками чемпіонатів Італії, Іспанії, Німеччини та Франції.

Щодо представництва національних команд, то найбільше гравців збірної Франції – троє.

Збірна року за версією L’Equipe:

  • Воротар: Едуар Менді (Челсі, Сенегал);
  • Захисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль, Англія), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, Португалія), Маркіньос (ПСЖ, Бразилія) та Тео Ернандес (Мілан,Франція);
  • Центральні півзахисники: Н’голо Канте (Челсі, Франція) та Жоржіньо (Челсі, Італія);
  • Вінгери: Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет) та Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті, Бельгія);
  • Нападники: Роберт Левандовський (Баварія, Польща) та Карім Бензема (Реал Мадрид, Франція).

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) також презентувала символічну збірну найкращих гравців, які грають у Європі, за підсумками 2021 року.

З 11 футболістів, що увійшли до команди, шість є представниками клубів АПЛ. У команді IFFHS також не знайшлося місця для Мессі, а ось його одвічний конкурент португалець Криштіану Роналду опинився у символічній збірній.

Джерело: L’Equipe

Фото: Depositphotos

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