Без Роналду та Мессі: L’Équipe представив символічну збірну 2021 року

Авторитетне французьке видання L’Equipe опублікував символічну збірну найкращих гравців 2021 року.

У рейтингу не знайшлося місця для форварда Манчестер Юнайтед Криштіану Роналду та нападника французького ПСЖ Ліонеля Мессі, якому минулоріч вручили нагороду Золотий м’яч.

У символічній збірній року найбільше представників англійської Прем’єр-ліги – сім, ще по одному є представниками чемпіонатів Італії, Іспанії, Німеччини та Франції.

Щодо представництва національних команд, то найбільше гравців збірної Франції – троє.

Збірна року за версією L’Equipe:

Воротар: Едуар Менді (Челсі, Сенегал);

Едуар Менді (Челсі, Сенегал); Захисники: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль, Англія), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, Португалія), Маркіньос (ПСЖ, Бразилія) та Тео Ернандес (Мілан,Франція);

Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль, Англія), Рубен Діаш (Манчестер Сіті, Португалія), Маркіньос (ПСЖ, Бразилія) та Тео Ернандес (Мілан,Франція); Центральні півзахисники : Н’голо Канте (Челсі, Франція) та Жоржіньо (Челсі, Італія);

: Н’голо Канте (Челсі, Франція) та Жоржіньо (Челсі, Італія); Вінгери: Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет) та Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті, Бельгія);

Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет) та Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті, Бельгія); Нападники: Роберт Левандовський (Баварія, Польща) та Карім Бензема (Реал Мадрид, Франція).

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) також презентувала символічну збірну найкращих гравців, які грають у Європі, за підсумками 2021 року.

З 11 футболістів, що увійшли до команди, шість є представниками клубів АПЛ. У команді IFFHS також не знайшлося місця для Мессі, а ось його одвічний конкурент португалець Криштіану Роналду опинився у символічній збірній.