Володимира Кличка внесли до десятки найбагатших боксерів всіх часів

Британське видання Manchester Evening News опублікувало топ-10 найбагатших боксерів за всю історію.

До десятки потрапив й колишній гегемон у надважкій вазі Володимир Кличко. За даними джерела, українець заробив 58 млн фунтів стерлінгів (майже $79 млн) та посів десяте місце.

— Один з найкращих важковаговиків усіх часів Володимир Кличко домінував у дивізіоні понад 10 років. Він тримав п’ять поясів протягом шести років, легко розправлявся майже з усіма завдяки своїй техніці джеб-утримання, – пише видання.

Автори додають, що українець, ймовірно, заробив найбільше грошей у своїх останніх двох поєдинках. Тоді він отримав великі преміальні за поєдинки з Тайсоном Ф’юрі та Ентоні Джошуа. Після поразки від останнього Володимир завершив кар’єру.

Попереду Кличка-молодшого опинилися Ентоні Джошуа (60 млн фунтів), Шугар Рей Леонард (88), Тайсон Ф’юрі (100), Леннокс Льюїс (103), Сауль Альварес (105), Оскар Де Ла Хоя (148), Менні Пак’яо (163), Джордж Форман (222) та Флойд Мейвезер (400).

Суми заробітків спортсменів наведені у фунтах стерлінгах. Для того, щоб перевести їх у доларовий еквівалент, треба помножити суму на 1,36.

Автори матеріалу не зазначають, яку саме схему використовували під час складання рейтингу, а також, чи була проведена індексація. Адже зароблені 100 млн у 1990 році та у 2020-му – це різні речі.

На початку грудня 2021 року Володимир Кличко зізнався, що розмірковує над можливим поверненням на ринг.

За його словами, це може бути один бій заради того, щоб побити рекорд Джорджа Формана.

Джерело: Manchester Evening News