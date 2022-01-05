Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша замислюється над планом зробити Андрія Шевченка головним тренером національної збірної Польщі. Про це пише польське видання Przegląd Sportowy із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що Шевченко – найкращий бомбардир збірної України, виграв цілих 16 клубних трофеїв, зокрема виграв Лігу чемпіонів у 2003 році.

Нагадаємо, що зараз Андрій Шевченко працює головним тренером італійського клубу Дженоа.

Нещодавно тренер польської збірної Пауло Соза пішов зі своєї посади та очолив бразильський клуб Фламенго.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Дженоа Андрій Шевченко захворів на коронавірус. Результат тесту, який він здав 27 грудня, виявився позитивним. Крім того, інфікувався Covid-19 захисник та капітан команди Доменіко Крішіто.

Джерело: Przegląd Sportowy

Фото: УАФ