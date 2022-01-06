Лунін з Реалом взяв реванш за поразку від Алькояно у Кубку Іспанії

Мадридський Реал на виїзді здолав Алькояно у межах 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Зустріч відбулася у місті Алькой на стадіоні Ель Коллао та завершилася перемогою королівського клубу з рахунком 3:1.

У стартовому складі галактикос вперше за рік вийшов український голкіпер Андрій Лунін. У першому таймі йому довелося кілька разів вступати у гру.

Небезпечний момент біля воріт мадридців стався на 35-й хвилині. Андрій у котячому стрибку дотягнувся до м’яча після удару Карлоса Бланко Морено та переправив кулястого на кутовий. Роботи українцю додавала далеко не надійна гра Начо та Марсело.

Перед свистком на перерву рахунок у зустрічі відкрив Едер Мілітао – він головою переправив м’яч у сітку суперників. Та цей гол був скоріше вдачою, адже Реал провів тайм майже без моментів – балом заправляли господарі поля.

У другому таймі моментів біля воріт Алькояно не збільшилося, але пожежа біля воріт Луніна вчухла. Втім втримати українцю свої ворота замку не вдалося. Хавбек господарів Дані Вега закрутив у дев’ятку – Лунін лише зачепив м’яча, але врятувати не зміг.

Втім вершковим все ж вдалося вийти вперед після голу Марко Асенсіо, який дальнім ударом з рикошетом поцілив у сітку воріт. Крапку у зустрічі поставив Іско, який вийшов на заміну, але у протоколі це взяття воріт переписали як автогол Хосе Хуана.

Завдяки перемозі Реал вийшов в 1/8 фіналу Кубка Короля. У січні минулого року королівський клуб зазнав сенсаційного фіаско на цій же стадії проти цього ж клубу.