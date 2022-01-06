Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Спорт

Лунін з Реалом взяв реванш за поразку від Алькояно у Кубку Іспанії

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Андрій Лунін

Мадридський Реал на виїзді здолав Алькояно у межах 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Зустріч відбулася у місті Алькой на стадіоні Ель Коллао та завершилася перемогою королівського клубу з рахунком 3:1.

У стартовому складі галактикос вперше за рік вийшов український голкіпер Андрій Лунін. У першому таймі йому довелося кілька разів вступати у гру.

Небезпечний момент біля воріт мадридців стався на 35-й хвилині. Андрій у котячому стрибку дотягнувся до м’яча після удару Карлоса Бланко Морено та переправив кулястого на кутовий. Роботи українцю додавала далеко не надійна гра Начо та Марсело.

Перед свистком на перерву рахунок у зустрічі відкрив Едер Мілітао – він головою переправив м’яч у сітку суперників. Та цей гол був скоріше вдачою, адже Реал провів тайм майже без моментів – балом заправляли господарі поля.

У другому таймі моментів біля воріт Алькояно не збільшилося, але пожежа біля воріт Луніна вчухла. Втім втримати українцю свої ворота замку не вдалося. Хавбек господарів Дані Вега закрутив у дев’ятку – Лунін лише зачепив м’яча, але врятувати не зміг.

Втім вершковим все ж вдалося вийти вперед після голу Марко Асенсіо, який дальнім ударом з рикошетом поцілив у сітку воріт. Крапку у зустрічі поставив Іско, який вийшов на заміну, але у протоколі це взяття воріт переписали як автогол Хосе Хуана.

Завдяки перемозі Реал вийшов в 1/8 фіналу Кубка Короля. У січні минулого року королівський клуб зазнав сенсаційного фіаско на цій же стадії проти цього ж клубу.

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка