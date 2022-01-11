У ДТП загинув захисник збірної Туреччини Ахмет Чалик

Захисник футбольного клубу Коньяспор та збірної Туреччини Ахмет Чалик загинув у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася в Анкарі.

За даними іноземних ЗМІ, представники ФК та члени його родини виїхали на місце трагедії. Футболістові було 27 років.

Detaylar ortaya çıktıkça üzüntümüz daha çok artıyor. Şubat ayında evlenmeye hazırlanan Ahmet Çalık, Ankara’ya nikah işlemlerini başlatmak için gitmiş. Henüz 28 yaşındaydı ve daha 1,5 ay önce Konyaspor’la 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Mekanı cennet olsun… https://t.co/hEG7QB75zL — Ersin Şiyhan (@ersinsiyhan) January 11, 2022

Стало відомо, що він готувався до одруження у лютому 2022 року, тому й поїхав до Анкари. Лише 1,5 місяця тому він підписав новий трирічний контракт з Коньяспором.

За свою кар’єру він встиг виступити за турецький футбольний клуб з міста Анкара Генчлербірлігі СК, звідки у 2017 році перейшов у Галатасарай.

Коньяспор спортсмен почав представляти у 2020 році. Цього сезону він зіграв у 18 матчах. На його рахунку вісім матчів та один гол за збірну Туреччини.

Шанувальники спортсмена висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблого футболіста, зазначивши, що він був неймовірним гравцем та чудовою людиною.

Джерело: Турецька федерація футболу