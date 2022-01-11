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У ДТП загинув захисник збірної Туреччини Ахмет Чалик

Юля Захарченко редакторка стрічки
У ДТП загинув захисник збірної Туреччини Ахмет Чалик

Захисник футбольного клубу Коньяспор та збірної Туреччини Ахмет Чалик загинув у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася в Анкарі.

За даними іноземних ЗМІ, представники ФК та члени його родини виїхали на місце трагедії. Футболістові було 27 років.

Стало відомо, що він готувався до одруження у лютому 2022 року, тому й поїхав до Анкари. Лише 1,5 місяця тому він підписав новий трирічний контракт з Коньяспором.

За свою кар’єру він встиг виступити за турецький футбольний клуб з міста Анкара Генчлербірлігі СК, звідки у 2017 році перейшов у Галатасарай.

Коньяспор спортсмен почав представляти у 2020 році. Цього сезону він зіграв у 18 матчах. На його рахунку вісім матчів та один гол за збірну Туреччини.

Шанувальники спортсмена висловили щирі співчуття рідним та близьким загиблого футболіста, зазначивши, що він був неймовірним гравцем та чудовою людиною.

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Джерело: Турецька федерація футболу

Фото: Getty Images

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