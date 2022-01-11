Союз європейських футбольних асоціацій на своєму сайті оприлюднив список із 40 молодих футболістів, котрі можуть про себе заявити у 2022 році.

До списку майбутніх зірок потрапив український півзахисник донецького Шахтаря Михайло Мудрик.

— Яскравий форвард увірвався до складу Шахтаря цього сезону і взяв участь у всіх матчах групового етапу Ліги чемпіонів. Зокрема вийшов у старті проти Реала. Дебют за збірну не за горами, – пишуть в УЄФА.

До списку могли потрапити лише футболісти, яким ще не виповнився 21 рік.

У списку із 40 молодих гравців також присутні такі молоді зірки, як Гаві та Ніко з Барселони, П’єр Калюлю із Мілана, Карім Адеємі з Зальцбурга, Ніколо Ровела з Дженоа, Еміл Сміт-Роу з лондонського Арсенала та інші.

В аналогічному рейтингу за 2021 рік від УЄФА були два українські гравці: голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін та захисник київського Динамо Ілля Забарний.

Фото: ФК Шахтар