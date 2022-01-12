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Факти / Спорт

Немає живого місця: у Казахстані бійці ОМОНу жорстоко побили бійця ММА

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Куат Хамітов

Бійця змішаних єдиноборств Куата Хамітова побили та затримали співробітники казахстанського ОМОНу за участь у протестах.

Про це повідомила сестра спортсмена, зазначивши, що 10 омонівців побили та зв’язали йому руки та ноги. Через кілька годин бійця звільнили, але на його обличчі тепер помітні свіжі синці.

— Він побитий, немає живого місця, на лобі кістка вм’ята в череп. Нічого не пам’ятає, питає мене: Мамо, коли я прийшов додому? Звідки я прийшов? Потрібно лягати в лікарню, — розповіла матір Куата про його стан.

 

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Допис, поширений M A K E N Z O (@makenzo_online)

На YouTube-каналі БАСЕ з’явилося відео, як Хамітова оглядає медик після побоїв омонівців. Увага: відео може неприємно вас вразити.

Мама бійця також розповіла подробиці його затримання. За її словами, Куата назвали призвідником, хоча останніми днями він перебував удома.

— Зайшли 10 людей з ОМОН та дві особи у цивільному одязі. Вони зв’язали йому руки, поклали на підлогу та почали бити. Чоловік вискочив з іншої кімнати і спитав: Чому ви його б’єте? Ви можете його й так забрати. Вони сказали, що він призвідник, і, ні в чому не розбираючись, забрали його, – сказала мама Хамітова.

Хамітов неодноразово висловлював своє невдоволення з приводу того, що відбувається в Казахстані і брав участь у мітингах.

— Я завжди з народом! Скажу жителям Жанаозена та Актау, ми завжди з вами. Я вважаю неправильним, що роблять із цінами на газ. Тому що це вдаряє по кишені народу, в них й так ситуація не дуже.

Це стосується не лише газу, ціни на продукти, бензину, все дорожчає. Держава має взяти цю проблему до рук, почути проблему народу, – говорив Хамітов в Instagram.

У змішаних єдиноборствах Хамітов здобув 21 перемогу, зазнавши семи поразок, один бій завершився нічиєю.

Протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року. Причиною стало здорожчання скрапленого газу удвічі – із 60 до 120 тенге за літр. Згодом мітингувальники почали вимагати відставки уряду.

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Фото: Kuat Khamitov

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