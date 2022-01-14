Найкращі мобільні додатки для перегляду спортивних трансляцій

Сьогодні сфера IT-технологій стрімко розвивається, і з’являється безліч програм, за допомогою яких можна увімкнути прямі трансляції спортивних матчів та змагань.

Зайшовши в магазин додатків на своєму смартфоні, можна знайти безліч продуктів, які дозволяють швидко і будь-коли підключатися до перегляду спортивних подій.

Можна поєднувати приємне з корисним, і не лише спостерігати за грою улюблених футболістів, хокеїстів або бейсболістів, але й активно вболівати за них через сервіс Cashalot.

Але які програми найзручніші та найкорисніші за функціоналом? Далі розглянемо найкращі варіанти для сучасних користувачів.

ESPN

Цей додаток вважається найбільш популярним і затребуваним серед шанувальників спорту, особливо американського.

Вам доступні розділи з підключенням до трансляцій із бейсболу, гольфу, ММА, баскетболу, хокею, американського футболу.

Маючи в руках смартфон, ви зможете в будь-який час і будь-де вмикати матч і насолоджуватися переглядом.

У функціоналі програми доступна підписка на новини улюбленої команди, тож ви заздалегідь отримуватимете сповіщення і не пропустите нічого важливого.

Єдина особливість програми полягає в тому, що вона орієнтована саме на американських глядачів.

BBC Sport

Активні шанувальники британської спортивної культури можуть сміливо користуватися цією програмою, щоб бути в курсі всіх подій щодо улюблених спортсменів.

У додатку ви зможете підключати трансляції британського футболу, гольфу, крикету, тенісу та регбі.

Також є стрічка новин, яка висвітлює всі спортивні події, найбільш детально коментуються саме матчі на території Великої Британії.

OneFootball

Тематичний додаток, орієнтований на фанатів футболу.

Завдяки продуманим алгоритмам відбувається збір даних з офіційних сайтів футбольних команд і збірних, що дозволяє відвідувачу стежити за всіма змінами, що відбуваються.

SuperSport

Це зручний, функціональний і простий у використанні додаток для шанувальників всіх спортивних напрямків, щоб відстежувати події щодо матчів.

Можна вмикати прямі трансляції з футболу, тенісу, хокею, баскетболу, бейсболу та інших спортивних напрямків.

При цьому унікальність програми полягає в тому, що можна побачити головні моменти матчу після завершення трансляції, але до її завантаження в інтернеті.

CBS Sports

Цей продукт розроблений спеціально для мобільних пристроїв, щоб спортивні фанати змогли не лише насолоджуватися переглядом матчів, але й вивчати статистику, новини команд, результати попередніх змагань.

Відразу на одному екрані ви отримуєте дані щодо кожної гри, а далі можете переключатися на ту, яка цікавить вас найбільше.

FlashScore

Корисний та простий додаток, адже, коли у вас немає можливості подивитися матч онлайн, ви зможете отримати текстовий варіант результатів гри відразу зі всіх напрямків спорту.

Навіть коли ви дуже зайняті роботою або особистими справами, ви все одно будете обізнані з тим, що відбувається.