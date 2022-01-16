Найсильніше тебе люблять в Україні: Зеленський закликав Шевченка повернутись додому

Президент Володимир Зеленський закликав колишнього тренера українського збірної Андрія Шевченка повернутись до України після його звільнення з італійського футбольного клубу Дженоа.

Про це глава держави повідомив на своїй офіційній сторінці у Telegram.

Володимир Зеленський підтримав Андрія Шевченка після звільнення з посади тренера та заявив, що не тільки Україна, а й уся Європа знає, на яку гру здатна команда під керівництвом українця.

– Тому нехай це буде лише “перший клубний млинець нанівець” на початку великої кар’єри великого тренера. Віримо – не зламаєшся, знаємо, що станеш іще кращим, – заявив президент.

Володимир Зеленський наголосив на тому, що найсильніше Андрія Шевченка люблять в Україні.

– Тому повертайся працювати додому, – резюмував Глава держави.

Напередодні стало відомо, що колишнього очільника тренерського штабу збірної України Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера італійського футбольного клубу Дженоа.

Українець очолив італійський клуб у листопаді 2021 року.

До цього Андрій Шевченко обіймав посаду головного тренера української збірної з футболу з 2016 по 2021 роки. За його керівництва національна команда потрапила до вісімки найкращих команд під час чемпіонату Євро-2020.

Наразі збірну України з футболу очолює Олександр Петраков.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський