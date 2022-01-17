Шевченко вперше прокоментував відставку з посади головного тренера Дженоа

Після звільнення з посади головного тренера італійського футбольного клубу Дженоа Андрій Шевченко вперше прокоментував свою відставку.

Українець звернувся до своїх колишніх підопічних та вболівальників ФК. Він заявив, що йому не соромно подивитися на себе у дзеркало.

– За два місяці ми зробили все, що могли. Головне, щоб не було соромно дивитись у дзеркало. Я знаю, що можу це робити, – прокоментував він.

Перед тим, як остаточно піти з посади, Андрій Шевченко звернувся до Дженоа.

На думку українця, наразі він молодий тренер. Однак спортсмен встигнув багато чого досягнути у футболі, а за свою кар’єру побачив багато стадіонів у різних куточках світу.

– Ви зобов’язані спробувати врятувати місце в Серії А. Для хлопців, які щоразу створюють неймовірну атмосферу, – закликав Шевченко грифонів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звільнення Шевченка з посади головного тренера Дженоа. Глава держави зазначив, що вся Європа знає, на яку гру здатна команда під його керівництвом.

На думку Зеленського, це лише перший клубний млинець нанівець на початку великої кар’єри легендарного тренера.

Андрій Шевченко – колишній головний тренер збірної України з футболу. Завдяки його праці українські спортсмени історично потрапили до вісімки найкращих команд на чемпіонаті Євро-2020.

Джерело: Tuttosport