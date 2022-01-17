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Реал обіграв Атлетик та став володарем Суперкубка Іспанії

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Реал Мадрид

Мадридський Реал обіграв Атлетик із Більбао у фіналі та став володарем Суперкубку Іспанії. Зустріч відбулася в Джидді (Саудівська Аравія) на стадіоні Кінг Абдулла Спортс Сіті та завершилася перемогою вершкових з рахунком 2:0.

Підопічні Карло Анчелотті відкрили рахунок у матчі на 38-й хвилині після точного удару хавбека Луки Модрича після передачі від бразильця Родріго.

У другому таймі Єрай Альварес зіграв рукою у своєму штрафному майданчику і рефері матчу після перегляду відеоповтору вказав на одинадцятиметрову позначку. Пенальті успішно реалізував Карім Бензема, хоча Унаї Сімон був близький, щоб відбити удар.

Під кінець зустрічі галактикос залишилися у меншості після вилучення Едера Мілітао за гру рукою. А у ворота Тібо Куртуа призначили пенальті, втім його не зміг реалізувати Рауль Гарсія.

Реал – Атлетік – 2:0

  • Реал: Куртуа, Васкес (Начо, 90+1), Мілітао, Алаба, Ф. Менді, Модріч, Каземіро, Кроос, Родріго (Вальверде, 64), Бензема, Вінісіус (Марсело, 86).
  • Атлетик: Сімон, де Маркос, Альварес, Мартінес, Баленсіага (Берчиче, 58) – Беренгер (Н. Вільямс, 46), Д. Гарсія, Саррага (Весга, 58), Муніаїн (Серрано, 81), Сансет (Р. Гарсія, 58), І. Вільямс.
  • Голи: Модріч, 38, Бензема, 52 (пен)
  • Вилучення: Мілітао, 86

Для Реала це 12 трофей Суперкубка Іспанії. Востаннє галактикос брали цей кубок у сезоні-2019/20.

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Фото: Getty Images

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