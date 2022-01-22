Українки Марта Костюк та Даяна Ястремська на турнірі Великого шолома Australian Open виграли парний розряд.

Вони здобули перемогу над італійкою Ясміне Паоліні та британкою Хізер Вотсон з рахунком 6:4, 6:3.

Матч тривав 1 годину 15 хвилин.

Українки реалізували чотири брейк-пойнти з шести, виконали чотири ейси та здійснили шість подвійних помилок. На рахунку Паоліні та Вотсон два брейки з трьох можливих, два ейси та п’ять подвійних помилок.

В одиночному розряді нікого з наших не залишилося.

Раніше повідомлялося, що перша та третя ракетки України Еліна Світоліна та Марта Костюк успішно подолали бар’єр другого кола на першому у цьому році турнірі серії Grand Slam – Australian Open.

Джерело: Australian Open