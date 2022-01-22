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Дві українки пробилися до 1/8 фіналу тенісного турніру Australian Open

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Дві українки пробилися до 1/8 фіналу тенісного турніру Australian Open

Українки Марта Костюк та Даяна Ястремська на турнірі Великого шолома Australian Open виграли парний розряд.

Вони здобули перемогу над італійкою Ясміне Паоліні та британкою Хізер Вотсон з рахунком 6:4, 6:3.

Матч тривав 1 годину 15 хвилин.

Українки реалізували чотири брейк-пойнти з шести, виконали чотири ейси та здійснили шість подвійних помилок. На рахунку Паоліні та Вотсон два брейки з трьох можливих, два ейси та п’ять подвійних помилок.

В одиночному розряді нікого з наших не залишилося.

Раніше повідомлялося, що перша та третя ракетки України Еліна Світоліна та Марта Костюк успішно подолали бар’єр другого кола на першому у цьому році турнірі серії Grand Slam – Australian Open.

Джерело: Australian Open

Фото: Getty Images

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