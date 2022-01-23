Зеленський побажав українським спортсменам успіху на Олімпіаді у Пекіні

Президент України побажав успіху нашим спортсменам, які братимуть участь у зимових Олімпійських іграх-2022. Він переконаний, що за наших олімпійців вболіватиме вся Україна.

– Вітаю зі стартом зимових Олімпійських ігор, які об’єднують людей навколо цінностей дружби, поваги, толерантності, – сказав Зеленський у відеозверненні.

На думку президента, Україна пишається високими досягненнями та олімпійськими нагородами, які вибороли українські спортсмени на змаганнях у різні роки незалежності.

– Кожен із вас уже пройшов нелегкі випробування у спортивній боротьбі. Мільйони українців очікують яскравих виступів та перемог. Ми будемо гаряче вболівати за вас, радіти успіхам та підтримувати у змаганнях, – зазначив глава держави.

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні триватимуть з 4 до 20 лютого 2022 року. Найкращі спортсмени з різних країн мають можливість вибороти 109 комплектів медалей.