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Зеленський побажав українським спортсменам успіху на Олімпіаді у Пекіні

Юля Захарченко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України побажав успіху нашим спортсменам, які братимуть участь у зимових Олімпійських іграх-2022. Він переконаний, що за наших олімпійців вболіватиме вся Україна.

– Вітаю зі стартом зимових Олімпійських ігор, які об’єднують людей навколо цінностей дружби, поваги, толерантності, – сказав Зеленський у відеозверненні.

На думку президента, Україна пишається високими досягненнями та олімпійськими нагородами, які вибороли українські спортсмени на змаганнях у різні роки незалежності.

– Кожен із вас уже пройшов нелегкі випробування у спортивній боротьбі. Мільйони українців очікують яскравих виступів та перемог. Ми будемо гаряче вболівати за вас, радіти успіхам та підтримувати у змаганнях, – зазначив глава держави.

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні триватимуть з 4 до 20 лютого 2022 року. Найкращі спортсмени з різних країн мають можливість вибороти 109 комплектів медалей.

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Фото: Офіс президента

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