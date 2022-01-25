Мають право: реакція МОК на інструкції українським спортсменам перед Іграми-2022

Національні олімпійські комітети мають право затверджувати свої правила поведінки спортсменів, які не суперечать Олімпійській хартії.

Про це повідомили у пресслужбі Міжнародного олімпійського комітету російським ЗМІ.

— Для олімпійських команд національний олімпійський комітет є єдиним та автономним органом влади. Вони всі знають про Олімпійську хартію, яка застосовується на Олімпійських іграх, – заявили у МОК.

У понеділок, 24 січня, міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що українські спортсмени отримали рекомендації в разі можливих провокацій з боку росіян під час Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

За його словами, всі олімпійці отримали низку інструкцій під час онлайн-зустрічі та знають, як поводитись у ситуаціях, які відбувалися на літній Олімпіаді.

Ця заява спричинила бурхливу реакцію у східних сусідів. Тамтешні спортивні ЗМІ не лінувалися брати коментарі на цю тему навіть у депутатів Держдуми РФ.

Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться у Китаї з 4 по 20 лютого, а Паралімпіада – з 4 по 13 березня. Крім Пекіну, частину змагань також приймуть Чжанцзякоу та Яньцінь.