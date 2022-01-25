Зимові Олімпійські ігри у Пекіні офіційно стартують 4 лютого та триватимуть до 20 лютого 2022 року. Водночас змагання у деяких видах спорту розпочнуться ще 2 лютого, а перші медалі вручать вже наступного дня після церемонії відкриття.

Загалом на Іграх-2022 у Пекіні розіграють 109 комплектів нагород у 15 видах спорту. Традиційно на Олімпіадах цікавість викликає не конкретне змагання, а боротьба у медальному заліку.

За прогнозами букмекерів, перше місце у заліку за кількістю медалей може дістатися команді Норвегії. На перемогу олімпійської збірної цієї країни дають коефіцієнт 1.15. Другу та третю сходинки пророкують Нідерландам та Німеччині – 8.00.

Очікується, що до топ-5 увійдуть олімпійські збірні Канади (10.00) та США (11.5). До першої п’ятірки заліку може потрапити ще ОКР, якщо їм вдасться змістити США.

На перемогу решти країн дають коефіцієнти від 50.00. Норвежці вважаються абсолютними фаворитами, адже чотири роки тому у Пхьончхані зібрали найбільше нагород – 39 комплектів (14 золотих, 14 срібних, 11 бронзових медалей).

Ситуація із прогнозом за кількістю золотих медалей – ідентична. У першій п’ятірці фігурують ті самі команди. Але четверте місце у цьому рейтингу віддають американцям, а п’яте канадцям.

На попередніх Іграх-2018 у Пхьончхані основна боротьба точилася між Норвегією та Німеччиною. У підсумку обидві команди набрали однакову кількість золотих медалей – по 14, але у скандинавської команди було більше срібла та бронзи. Трійку за кількістю медалей тоді замкнули канадці.

Які шанси на медалі Ігор-2022 в України?

Зимовий Пекін може стати розчаруванням для українських шанувальників спорту. Річ у тім, що шансів на нагороди у нашої команди не так багато.

Букмекерські контори і зовсім вважають, що наша команда залишиться без медалей у Пекіні. Коефіцієнт на те, що наші спортсмени не зможуть піднятися на п’єдестал – 1,70 (ймовірність приблизно 58%).

Те, що українцям вдасться вибороти бодай одну медаль, оцінюється коефіцієнтом 2.08 (близько 48%). Таким чином, шанси на медаль у нашої команди є меншими, ніж на відсутність нагород.

Основні сподівання на медалі в України у фристайлі та біатлоні. На Іграх-2018 саме золота медаль у фристайлі Олександра Абраменка, яка стала для збірної єдиною, дала змогу посісти 21-ше місце у медальному заліку.