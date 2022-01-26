Колишній футболіст Динамо та збірної України Артем Мілевський оголосив про своє повернення у великий спорт. Він повідомив, що став амбасадором Федерації мініфутболу України.

— Майстри, я повертаюся до збірної України! Недарма кажуть: Ти можеш піти з футболу, але футбол з тебе не піде ніколи. Саме тому я радий повідомити вам, що тепер я амбасадор Федерації мініфутболу України, – написав Мілевський в Instagram.

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37-річний українець додав, що у складі збірної України з мініфутболу виступить на чемпіонаті Європи у словацькому Кошице.

— Мені завжди подобалося грати на обмеженій ділянці поля: поставити корпус, відігратися в стіночку або самому закрутити м’яч точно в кут. Тепер все це я спробую показати за збірну України на чемпіонаті Європи з мініфутболу, який відбудеться у червні на полях Кошице, – підсумував футболіст.

За національну збірну України з футболу Мілевський зіграв у 50 матчах. Йому вдалося відзначитися у футболці синьо-жовтих вісім разів.

У вересні 2021 року Артем Мілевський оголосив про завершення кар’єри гравця. Останнім клубом 36-річного форварда був закарпатський Минай, кольори якого він захищав у минулому сезоні, але не зміг відзначитися у десяти матчах.