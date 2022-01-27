Від бронзи Цербе до золота Абраменка: історія перемог українців на зимових Іграх

У Пекіні 4 лютого стартують 24-ті за ліком зимові Олімпійські ігри-2022. Змагання триватимуть до 20 лютого, коли відбудеться офіційна церемонія закриття.

На Олімпіаді у китайській столиці 45 спортсменів від України боротимуться за нагороди у 12 видах спорту. Наших представників не буде лише у трьох видах: ковзанярському спорті, хокеї та керлінгу.

Всього за роки незалежності українці на зимових Іграх вибороли вісім нагород різного ґатунку: три золота, одне срібло та чотири бронзи.

Факти ICTV пропонують згадати наших зимових олімпійських чемпіонів та призерів, які у різні роки подарували нам неймовірні емоції завдяки своїм виступам.

Оксана Баюл (золото)

Ліллехаммер-1994: фігурне катання

Саме Баюл завоювала для України перше олімпійське золото в історії незалежності України. Під час Олімпіади у норвезькому Ліллехаммері їй було лише 16 років.

На Іграх Оксана виконала одну з найкращих коротких програм в історії фігурного катання під музику Петра Чайковського. Перша частина була ліричною, прикрашеною витонченою комбінацією спіралей, натомість друга частина вийшла дуже емоційною, бурхливою. Після короткої програми Баюл була другою, поступаючись американці Ненсі Керріган.

Під час довільної програми Баюл змінила наприкінці номер і за 15 секунд до кінця виконала каскад подвійний аксель — подвійний тулуп. Четверо з дев’яти суддів віддали перемогу Керріган, ще четверо — Баюл. Все вирішив німецький суддя Ян Гоффманн, який вивів на перше місце Оксану.

Під час церемонії нагородження трапився курйоз. На підняття українського прапора довелося чекати 45 хвилин – через те, що в організаторів не виявилося гімну України. Організатори запропонували поставити замість нього або гімн СРСР, або РФ, або олімпійський гімн, але українська делегація відмовилась. У одного з делегатів українських фігуристів у готелі була касета з українським гімном, тому за нею туди і помчали. Зрештою, того дня таки пролунав вперше український гімн на Олімпіаді.

Юлія Джима, Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Олена Підгрушна (золото)

Сочі-2014: біатлон, естафета

На Олімпіаді у Сочі жіноча збірна України з біатлону виграла першу для України золоту медаль в естафетних перегонах на Іграх.

На першому етапі за Україну бігла Віта Семеренко, яка після першої стрільби вийшла в лідери разом з росіянкою Яною Романовою. На другій стрільбі вона допустила один промах, але вийшла на дистанцію другою, а на передачі естафети була третьою. Читайте Міжнародний бойкот та сім нових дисциплін: що потрібно знати про Олімпіаду-2022

На другому етапі виступала Юлія Джима, яка після першої стрільби без промаху пішла на дистанцію першою, а після чистої другої стрільби передала естафету як лідер. Третьою бігла Валентина Семеренко. Вона після першої стрільби втримала лідерство, але друга у неї не склалася, і їй знадобилися три додаткові патрони. Втім, Олені Підгрушній Валентина Семеренко передала естафету першою.

Капітан української збірної відстріляла першу стрільбу з одним додатковим патроном і пішла на дистанцію з рубежу з відривом від росіянки Вилухіної. Другу стрільбу Підгрушна відстріляла без промаху й вийшла на дистанцію лідером, вигравши золоті медалі.

Олександр Абраменко (золото)

Пхьончхан-2018: фристайл, акробатика

На зимовій Олімпіаді у Південній Кореї фристайліст Олександр Абраменко завоював першу та єдину для України золоту медаль. Це перше золото для України у фристайлі в історії.

У суперфіналі змагань з лижної акробатики Олександр виконав стрибок Back Full-Full-Double Full і набрав найкращу суму балів — 128,51, випередивши китайця Цзя Цзун’яна та росіянина Іллю Бурова.

Завдяки золоту Абраменка Україна посіла 21-ше місце у неофіційному медальному заліку.

Олена Петрова (срібло)

Нагано-1998: біатлон

Біатлоністка Олена Петрова стала єдиною українкою, котра змогла піднятися на п’єдестал Олімпіади у японському місті Ногано.

Олімпійське срібло Петрова завоювала в індивідуальних перегонах на 15 км, поступившись лише представниці Болгарії Єкатерині Дафовскі.

Петрова – одна з найтитулованіших українських біатлоністок. Окрім срібла у Ногано, вона – багаторазова призерка чемпіонатів світу, а також багаторазова чемпіонка та призерка етапів Кубка світу.

Валентина Цербе

Ліллехаммер-1994: біатлон

Якщо Баюл завоювала перше золото на Іграх в історії України, то Цербе стала першою, хто приніс олімпійську медаль у скарбничку України.

Як згадувала сама Цербе в одному з інтерв’ю, ця “нагорода була здобута всупереч, а не завдяки”. Спортсменці довелося виступати на чужих лижах, без особистого тренера, перекладача та масажиста.

Бронзову медаль біатлоністка завоювала у спринті на 7,5 км з двома вогневими рубежами, поступившись канадці Миріам Бедар та білорусці Світлані Парамигіній.

Лілія Єфремова

Турин-2006: біатлон

Спортсменка здобула бронзову медаль Олімпіади в Турині у спринтерських перегонах на 7,5 км. Вона поступилася лише представниці Франції Флоранс Баверель-Робер та шведці Анні-Карін Олафссон.

Цю медаль українки чуваського походження можна вважати скоріш несподіванкою. Адже до подіуму в Турині Лілія жодного разу не заїжджала на п’єдестал пошани, демонструючи досить скромні результати на етапах Кубка світу та чемпіонатів світу.

Олена Грушина та Руслан Гончаров

Турин-2006: фігурне катання

Це була третя Олімпіада для пари Грушина – Гончаров, а Ігри в Турині мали стати останнім великим стартом у кар’єрі фігуристів.

Після обов’язкової програми український дует посідав лише п’яте місце, але після оригінального танцю і вільної програми Грушина і Гончаров взяли бронзу. Для того, щоб обігнати американський дует Бейбл – Агосто, їм не вистачило 22 сотих балу.

Віта Семеренко

Сочі-2014: біатлон

Бронзова медаль Віти Семеренко стала першою для збірної України на 22-й зимовій Олімпіаді в Сочі. Нагороду українка взяла у спринтерських перегонах на 7,5 км.

Її результат на 21,7 секунди відстав від результату золотої медалістки Анастасії Кузьміної, яка виступає за Словаччину. Срібна медаль – у росіянки Ольги Вілухіної.