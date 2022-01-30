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Надаль виграв 21-й чемпіонат Australian Open та став одноосібним рекордсменом

Ілля Нежигай редактор стрічки
Надаль виграв 21-й чемпіонат Australian Open та став одноосібним рекордсменом

Іспанець Рафаель Надаль виборов перемогу у росіянина Данила Медведєва в фіналі Australian Open, що проходив у Мельбурні.

У перших двох сетах виграв російський тенісист, але далі ініціативу перехопив Рафаель Надаль.

Як наслідок, він здобув перемогу з рахунком 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Сумарно спортсмени провели на корті 5 годин 24 хвилини.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль здобув 21 перемогу в турнірах Великого шолома і встановив новий рекорд за кількістю титулів на турнірах цієї серії.

Попередній рекорд Надаль ділив із сербом Новаком Джоковичем та швейцарцем Роджером Федерером.

Джерело: AusOpen

Фото: Getty Images

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