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Факти / Спорт

Епопея з призначенням Шевченка закінчилася: Польщу очолив екстренер Легії

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Збірна Польщі з футболу

Новим головним тренером збірної Польщі став Чеслав Міхнєвич, який раніше очолював Легію. Про призначення повідомив президент Польської футбольної спілки (PZPN) Чезаре Кулеша на своїй сторінці у Twitter.

— Я вважаю, що це найкращий вибір перед майбутніми викликами. Думаємо тільки про місію у Москві! – написав Кулеша.

Угода з 51-річним фахівцем розрахована до кінця 2022 року та передбачає можливість продовження співпраці. Ймовірно, що подальша робота Міхнєвича у збірній Польщі визначиться після березневих матчів плей-оф до чемпіонату світу у Катарі.

Суперником Польщі у півфіналі плей-оф на ЧС-2022 стане збірна Росії. В разі успіху поляки у фіналі боротьби за путівку до Катару зійдуться з переможцем пари Швеція – Чехія.

У грудні 2021 року Польська футбольна спілка розірвала угоду з наставником національної команди Паулу Соузою. Пізніше фахівець очолив бразильський Фламенгу.

Останнім місцем роботи Міхнєвича була варшавська Легія, яку він покинув у жовтні 2021 року.

Одним із претендентів на посаду головного тренера збірної Польщі називали Андрія Шевченка, який залишився після роботи після звільнення з Дженоа.

Втім, українському фахівцю не вдалося розірвати угоду з грифонами, яка діє до літа 2024-го. Сторони не знайшли компромісу щодо суми компенсації.

Фото: Depositphotos

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